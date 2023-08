Addio al fondatore dell'azienda Canali

Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la scomparsa (ieri, sabato 26 agosto) di Eugenio Canali, fondatore della nota azienda di Triuggio che confeziona abiti sartoriali.

L'azienda Canali

Il nome dei Canali è legato alla Brianza dal 1934 quando i fratelli Giacomo e Giovanni aprirono la prima sartoria a Triuggio. Eugenio, con i fratelli Genesio e Giuseppe, mancati negli scorsi anni, portò avanti l’attività di famiglia, convertendo negli anni Sessanta la produzione di impermeabili in capispalla maschili di grande qualità, quelli per i quali l’azienda è diventata un marchio conosciuto nel mondo. Da piccola sartoria con qualche dipendente, la Canali è diventata oggi una «Spa» fiore all’occhiello per l’industria brianzola. Giunta alla terza generazione, Canali è una delle ultime aziende a confezionare abiti sartoriali, la cui produzione avviene interamente in Italia. Conta uno straordinario successo all’estero e porta alto il «made in Italy» nel mondo.

Eugenio Canali

Presidente della società, Eugenio Canali, classe 1932 originario di Triuggio, si era trasferito a Monza nel 1961 dopo il matrimonio con la moglie Anna. A Triuggio aveva ricoperto anche la carica di sindaco. Oltre alla moglie Anna lascia i figli Marco, Paolo, Maria Grazia, Elisabetta e Stefano con le rispettive famiglie. I funerali saranno celebrati martedì 29 agosto, alle 10.45, a Monza in Duomo, nella Basilica di San Giovanni Battista.

I ricordi

"E' stato un onore lavorare al suo fianco. Ci ha lasciato un grande imprenditore e un grande uomo. Il suo motto "o va o deve andare" resterà sempre accanto a noi, insieme a tutti gli insegnamenti ricevuti. Riposi in pace dottor Eugenio".

Nel 1981 rilevò anche un'azienda nelle Marche e fondò la "Ancon", avviando la produzione di capospalla maschile secondo il sistema sartoriale. Il messaggio di cordoglio arriva dal sindaco di Filottrano, Lauretta Giulioni:

"Eugenio Canali ha scritto la storia della nostra città, dando un contributo determinante al suo sviluppo e alla diffusione del benessere attraverso la creazione di posti di lavoro. Nell'Agosto del 2001 ha fondato il "Pantalonificio delle Marche" e suddiviso la produzione del pantalone dalla giacca. Ho un ricordo molto forte e una grande ammirazione per il dottor Canali che ho avuto l'occasione di conoscere da vicino".

