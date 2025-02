Addio al Presidente della Casati Arcore

La società sportiva Casati Arcore piange il suo Presidente, Antonio Radice, scomparso nelle ultime ore a causa di una malattia.

Lutto nel mondo dello sport per la morte di Antonio Radice, storico dirigente e poi presidente della Casati Arcore, società sportiva attiva nella ginnastica, nel volley, nel basket, nel calcio e molto altro. Nelle ultime ore sono diversi i post di cordoglio apparsi su Facebook, tra i quali quello della USA Casati Calcio Arcore 1946:

e quello della sezione Volley:

Anche il sindaco di Arcore Maurizio Bono ha voluto ricordare Antonio Radice, definendolo un "vero guerriero":

"Una persona unica, sempre disponibile, che ha fatto tanto per il paese anche attraverso la Casati e che sino all'ultimo non ha mai mollato - ha aggiunto il sindaco. Sono molto colpito perché è una persona a cui volevo molto bene. Possono definirlo un vero e proprio guerriero che non si è mai fermato, mai tirato indietro. Anche ultimamente, nonostante le condizioni di salute precarie, era sempre disponibile. Ha partecipato a tutti i tavoli anche quando stavamo ragionando sul palazzetto e sulla casa di riposo. Unico ed eccezionale, lascerà un grandissimo vuoto" - ha concluso Bono.