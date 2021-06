Saranno celebrati oggi, giovedì 17 giugno 2021, i funerali di Carla Proserpio. La storica parrucchiera di Fornaci, frazione di Briosco, si è spenta a 74 anni dopo una lungo malattia.

Addio alla storica parrucchiera di Fornaci

Mamma di Vania e Corrado - quest'ultimo al timone della Fornace Artistica Riva di Fornaci -, Carla Proserpio è stata per anni l'alleata più preziosa della bellezza di decine di signore del paese e non solo che si facevano "coccolare" nel suo salone di via XI Febbraio.

E' difficilissimo condensare in poche frasi una persona così grande eppur così umile. Parrucchiera da sempre, ha formato intere generazioni di lavoranti. Oltre al lavoro e alla famiglia allargata che gestiva, trovava sempre il tempo e la forza di aiutare gli altri, riusciva a spegnere i contrasti fra i litigiosi e ove c'erano casi di bisogno Carla trovava il tempo e i mezzi per esserci. Neppure la malattia grave e cattiva di cui soffriva è riuscita a piegarla e spegnerla. Un abbraccio da tutti noi, Carla. La luce che hai lasciato continua a brillare, il commosso ricordo degli amici di BrioShop, l'associazione che riunisce negozi e imprese di Briosco, Capriano e Fornaci.

I funerali

I funerali di Carla Proserpio saranno celebrati oggi, giovedì 17 giugno 2021, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Fornaci di Briosco.