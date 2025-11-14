Addio all’ex carabiniere e consigliere comunale

Si è spento a 62 anni Antonio Vescovi: non ha mai smesso di servire la comunità.

Una brutta notizia ha svegliato la comunità di Lentate sul Seveso questa mattina, venerdì 14 novembre 2025: si è spento a 62 anni a causa di una malattia scoperta pochi mesi fa l’ex carabiniere e consigliere comunale Antonio Vescovi.

Addio all’ex carabiniere Antonio Vescovi

Dopo il congedo, arrivato nel dicembre 2018, Vescovi non ha smesso di mettersi al servizio della comunità, anche se in altre vesti: era entrato a far parte della sezione locale dell’Anc, ma anche dei Demes de fa, il gruppo di volontari che ripulisce il territorio dai rifiuti, e nel 2022 si era candidato alle elezioni amministrative con Fratelli d’Italia, guadagnandosi un posto da consigliere comunale, che tuttora ricopriva con la delega al Decoro urbano.

La scoperta della malattia

Quest’estate la scoperta di un tumore, che in pochi mesi l’ha strappato all’affetto della moglie e dei due figli, ma anche dell’intera comunità. Con il suo sorriso, la sua disponibilità, il suo modo di fare accomodante e la sua voglia di spendersi per gli altri era entrato nel cuore di tutti i lentatesi, che sicuramente sentiranno la sua mancanza.

