Desio, addio allo storico primario di Pediatria Luciano Riva

Addio allo storico primario di Pediatria Luciano Riva

E’ stato per quasi quarant’anni il primario della Pediatria dell’ospedale di Desio. Il terribile virus in pochi giorni l’ha strappato al’affetto dei suoi cari. Luciano Riva, 92 anni, si era ammalato un paio di settimane fa. Qualche giorno dopo le sue condizioni sono peggiorate, tanto da richiedere il ricovero. E’ venuto a mancare nella giornata di sabato all’Ospedale Sacco di Milano, lasciando nel dolore tutti i suoi famigliari.

Il pediatra Riva era conosciutissimo a Desio e in tutti i comuni limitrofi. Non solo per la sua grandissima esperienza in campo pediatrico ma anche perché per lui curare i bambini è sempre stata una missione. Era uno di quei medici sempre disponibili con i suoi pazienti, a qualsiasi ora. In oltre 40 anni di lavoro in Brianza è stato il pediatra di intere generazioni di bambini.

Sul Giornale di Desio in edicola da domani, martedì 31 marzo 2020, un ampio servizio e il ricordo dei familiari.

