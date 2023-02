Addio allo storico volontario della Lega del Filo d’Oro di Lesmo

Il mondo del volontariato piange la scomparsa di Vittore Confalonieri, per tutti semplicemente Vittorino.

Si è spento lo storico volontario della Lega del Filo d’Oro di Lesmo

Residente a Camparada, 87 anni, era uno storico volontario della Lega del Filo d’Oro di Lesmo, dove aveva iniziato a prestare servizio fin dai primi anni dall’apertura del centro dedicato a ragazzi disabili, che per lui era un po’ come una seconda casa. Qui era diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’ intero gruppo dei volontari, che in lui vedevano un valido esempio di dedizione e spirito di servizio. Del resto Vittorino aveva un legame veramente particolare con le persone fragili, a cui ha sempre dedicato tutto se stesso, spendendosi in prima persona per aiutare il prossimo.

Volontario anche all’Orsa Minore

Sorridente e generoso, era stato volontario anche nella vecchia associazione «Orsa Minore» che si occupava del trasporto dei ragazzi disabili; era poi parte integrante del gruppo che ogni anno, per conto della parrocchia Maria Assunta, si recava in pellegrinaggio a Lourdes per prestare servizio accanto ai bisognosi.

Il ricordo

«Uno come Vittorino, se lo hai conosciuto, fai fatica a dimenticarlo - il ricordo condiviso dalla Lega del Filo d’Oro - Per chi si ricorda la generosità “tutta sua” nel fare il volontario alla Lega del Filo d'Oro. Per tanti anni, sempre col sorriso un po' sorpreso del primo giorno, con gratitudine e nonostante i limiti, che faceva così fatica ad accettare, con cui età e malattia lo costringevano anno dopo anno a confrontarsi. Era “inattivo” già da prima del Covid, ma, nonostante questo, il pensiero spesso tornava alla sua presenza a Lesmo, al suo modo di essere più che fare il volontario, alle cose che solo uno come lui poteva fare. Vittorino ora non c'è più: lo ricordo però col sorriso e con una gratitudine che mi fa piacere condividere con tutti».

I funerali di Vittore Confalonieri sono stati celebrati ieri, lunedì, nella chiesa di Lesmo. Lascia la moglie Renata e i figli Antonella e Marcello.