Addio a suor Bertilla, era entrata nel cuore di tutti

All'età di 80 anni è mancata suor Bertilla Longoni, al secolo Giovanna: era l'ultima delle suore Sacramentine di Bergamo che avevano operato nel centro educativo Cabiati - Ronzoni di via San Benedetto a Seregno.

Addio a suor Bertilla Longoni

Suor Bertilla Longoni, dopo la scomparsa di suor Angela Bianchi e suor Antonia Ravelli, era l'ultima delle tre religiose che per oltre quarant’anni avevano retto le sorti del centro educativo Cabiati - Ronzoni, richiamando molta fiducia e simpatia. Il decesso venerdì pomeriggio nella casa di riposo di Colognola (in provincia di Bergamo), dove si trovava da quattro anni per problemi di salute.

Per oltre 40 anni a Seregno

Nata a Giussano il 21 giugno del 1943, ultima di sei figli, suor Bertilla era entrata come postulante nella casa madre di Bergamo il 30 settembre 1963 e aveva emesso i voti perpetui il 22 agosto 1971. Nei primi anni aveva prestato servizio negli istituti educativi di Lodi e Bergamo. Dall'agosto del 1974 al centro educativo Cabiati - Ronzoni, di cui era stata la nona superiora (dal maggio del 2008 fino al 2016).

I funerali a Bergamo e Paina

Con la chiusura della casa nel 2016, era stata trasferita prima in una scuola dell’infanzia di Legnano, poi all’istituto scolastico di Cesano Maderno, dove ha lasciato un segno molto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Tutti la ricordano con affetto per la sua quotidiana gentilezza e bontà d’animo. Le esequie martedì mattina a Bergamo, nella cappella dell’istituto delle suore Sacramentine, e nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Paina di Giussano.