Aggredisce i Carabinieri, 25enne arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 25enne italiano, residente a Seregno, accusato del reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: il giovane è stato anche denunciato per danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'intervento dell'Arma in corso Matteotti

L’intervento è stato effettuato in corso Matteotti a Seregno, a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale operativa della locale Compagnia Carabinieri, per una lite in strada scoppiata per motivi di viabilità. I militari, subito intervenuti, hanno rintracciato le persone segnalate, che nel frattempo avevano raggiunto corso del Popolo. L’uomo, successivamente arrestato, era in forte stato di agitazione dovuto all’abuso di alcolici.

Danni all'auto della Polizia Locale

Oltre a rifiutare di fornire le proprie generalità, si è scagliato contro l’auto della Polizia Locale che era intervenuta sul posto, sferrando violenti calci contro la carrozzeria del veicolo, provocando dei danni. Alla vista dei militari intervenuti, ha cercato di darsi alla fuga, provocando la caduta dalla bicicletta di un ciclista che, proprio in quel momento, stava transitando in strada, che fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

Arrestato 25enne dopo l'aggressione

Inseguito e contenuto dai Carabinieri, il 25enne, dopo avere opposto vivace resistenza, è stato posto in sicurezza. Già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in arresto ed è stata data immediata comunicazione al Sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto la presentazione all’udienza con rito direttissimo per la mattinata del 30 novembre. Il Tribunale in composizione monocratica ha convalidato l’arresto, applicando all’indagato, in attesa di giudizio, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.