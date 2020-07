Aggressione in centro a Monza SIRENE DI NOTTE

Ancora un’aggressione in centro a Monza nella notte scorsa. In via Talamoni il personale del “118” ha soccorso un 22enne, trasportato al Policlinico del capoluogo brianzolo. E’ accaduto domenica, 19 luglio, poco dopo le 2.

Un’altra aggressione in centro a Monza

Dopo gli episodi dei giorni scorsi nella zona del Nei, nella notte scorsa l’Agenzia regionale emergenza urgenza segnala un’aggressione a Monza, all’altezza del civico 2 di via Talamoni. Ferito un giovane di 22 anni, trasportato in condizioni non gravi al Policlinico del capoluogo brianzolo.

Le indagini sull’aggressione

In via Talamoni si sono portati l’ambulanza della Croce Rossa di Villasanta, attivata in codice rosso dalla centrale del “118”, e i Carabinieri della Compagnia locale che indagano sull’accaduto. L’aggressione si è consumata pochi minuti dopo le 2 di domenica 19 luglio.

Nella notte una caduta a Carate

Sempre a Monza alla 1.40 della notte appena trascorsa da segnalare anche l’intervento del personale del “118” per un’intossicazione etilica in via Garibaldi, coinvolto un giovane di 20 anni. Per il ragazzo si è reso necessario il trasporto al Policlinico di Monza in codice giallo. Più tardi, pochi minuti prima delle 3, una ragazza di 18 anni è caduta al suolo in via della Valle di Carate, nei pressi della discoteca a ridosso della carreggiata nord della Valassina: la maggiorenne è stata trasportata con l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano all’ospedale di Carate per le cure del caso.

