Lutto ad Agrate per la scomparsa nelle ultime ore di Gegè Reitano, uno dei fratelli del noto contante Mino Reitano, morto il 27 gennaio del 2009.

Agrate in lutto per la scomparsa di Gegè Reitano, il custode della memoria di Mino

Gegè Reitano,83 anni, era un personaggio molto conosciuto ad Agrate Brianza: è sempre stato infatti il manager del fratello Mino e dopo la sua scomparsa è stato tra coloro che più si sono spesi per mantenere viva la memoria del fratello. In molti ricordano gli eventi da lui organizzati in memoria di Mino, sia ad Agrate dove da decenni vive la famiglia nel celebre "Villaggio Reitano", sia nel resto d'Italia.

Nel 2012 la scomparsa del fratello Franco

Nel luglio del 2012, sempre ad Agrate, si era spento un altro fratello di Mino Reitano, Franco. Anche lui insieme a Gegè, Mino, l'altro fratello Antonio e a tutta la famiglia Reitano negli anni Settanta giunse ad Agrate, emigrato dalla Calabria. Franco in particolare era noto per le sue qualità di compositore e paroliere e ad Agrate aveva per lungo tempo insegnato musica nelle scuole tanto che, proprio da aprile di quest'anno, l'auditorium dell’Istituto comprensivo "Enzo Bontempi", di Agrate Brianza, porta il suo nome.

I funerali

I funerali di Gegè Reintano si terranno domani, mercoledì 29 novembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio ad Agrate Brianza, la stessa dove nel 2012 si era celebrato il funerale di Franco e la stessa dove Mino Reintano si era sposato nel 1977, facendo arrivare nel piccolo comune di Agrate tanti personaggi famosi.