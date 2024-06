Agrate sott'acqua: persone intrappolate nelle auto portate in salvo dai Vigili del fuoco

Una giornata e una nottata d'inferno a causa dei nubifragi e dei conseguenti allagamenti.

Situazione critica ad Agrate

E' quanto accaduto, ancora una volta, ieri e stanotte, martedì 11, in Brianza e in particolare ad Agrate Brianza.

Persone recuperate dalle auto dai Vigili del fuoco

Diversi i punti del paese che in particolare tra la sera e la notte appena trascorse sono finite sott'acqua. In particolare in alcuni sottopassi sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del Comando di Monza per recuperare, attraverso personale specializzato nelle operazioni lungo i corsi fluviali, alcune persone intrappolate nelle auto.

Colpiti in particolare i sottopassaggi di via Archimede e via Battisti. Sott'acqua anche la zona di via Verdi. Completamente impraticabile il grande parcheggio a ridosso del Parco Aldo Moro. Sul posto anche la Protezione civile.

Impraticabile per alcune ore la Sp13

Impraticabile anche la Sp13 tra Agrate e Pessano con Bornago. Anche qui sottopassi allagati e auto in panne.

Chiuso il sottopasso di uscita della Tangenziale Est

Chiuso al traffico, anche nella mattinata di oggi, come sempre accade a seguito di piogge consistenti, il sottopassaggio dell'uscita di Burago della Tangenziale Est.