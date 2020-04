Agrate, una cesta di viveri sul sagrato della chiesa per chi ne ha bisogno. L’iniziativa di un privato, con il consenso della parrocchia, molto apprezzata in città.

“Chi può mette. Chi non può prende”. L’obiettivo è aiutare, aiutare tutti e in ogni modo. Anche lasciando generi alimentari indispensabili davanti al sagrato della chiesa, dedicati a chi ne ha più bisogno. A chi, dopo il blocco totale di tantissime attività in Lombardia a causa del Coronavirus, si è ritrovato da un giorno all’altro senza un lavoro e adesso fatica a fare la spesa.

“Chi può regalare un sorriso lo faccia”

L’iniziativa è nata ad Agrate Brianza. Dove, in queste ore, sul sagrato della chiesa di parrocchiale di Sant’Eusebio, è comparsa una cesta con all’interno una diversi alimenti di prima necessità.

“Chi può regalare un sorriso lo faccia. Chi in difficoltà accetti questi doni”, recita il cartello sopra la cesta. Una iniziativa, ideata da un privato cittadino con il consenso del parroco, che in queste ore sta raccogliendo grande apprezzamento in città.

Quanti sono i positivi ad Agrate

Ad Agrate il Coronavirus si è diffuso parecchio nelle ultime settimane. L’ultimo aggiornamento ufficiale del sindaco Simone Sironi parla di 39 soggetti positivi e circa una sessantina in sorveglianza attiva.

