Aido Giussano, in arrivo newsletter per le famiglie

Aido Giussano, in arrivo newsletter alle famiglie

L’associazione studia una nuova comunicazione

Il gruppo Aido prepara il programma delle attività per questo 2021 e punta ad una comunicazione più capillare . Alcuni progetti sono ancora in via di definizione, l’associazione però sta già lavorando alla creazione di una «newsletter», che – oltre a notizie sul mondo Aido – approfondisca alcuni argomenti, fornisca spunti di riflessione e riassuma i temi centrali del messaggio Aido.

Ci sarà anche una rubrica che raccoglierà le domande e i pensieri che la “redazione” riceverà dei lettori. La newsletter (che non ha ancora un nome) sarà inviata via mail all’attuale mailing list del gruppo e a chiunque ne faccia richiesta.

I programmi futuri

Già messa a programma la Messa in suffragio dei donatori e dei consiglieri scomparsi e gli incontri con gli studenti delle scuole medie. In «bozza» restano le manifestazioni: la BiciclettAido e la Tombolata di fine anno.

«Nell’ultimo anno, malgrado la pandemia, la macchina dei prelievi non si è fermata e, grazie all’eccellenza delle strutture e dei medici italiani, il numero di trapianti eseguiti è rimasto costante – ha spiegato Piero Gallo, presidente del gruppo – però purtroppo sono aumentati i dinieghi, questo significa che dobbiamo intensificare la nostra opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Il nostro maggior impegno per l’anno in corso sarà fare informazione ad ogni livello, a partire dai giovanissimi che andremo a incontrare nelle classi II e III media di Giussano e Paina dalle prossime settimane».