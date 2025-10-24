“Aiuto, ci ha puntato una pistola”, paura in centro

Due uomini a piedi in largo Europa sarebbero stati affiancati da un'auto e il conducente avrebbe mostrato l'arma. Maxi spiegamento della Polizia Locale.

«Stavamo camminando per strada, a un tratto un’auto ci ha affiancato e all’interno abbiamo visto il conducente che ci ha puntato una pistola». Allarme qualche giorno fa a Meda, per la presunta presenza di un uomo armato in pieno centro cittadino.

Paura in centro a Meda, maxi spiegamento della Polizia Locale

A seguito della segnalazione in piazza Municipio e corso Matteotti c’è stato un ingente spiegamento di pattuglie della Polizia Locale (almeno sei quelle impegnate), con gli agenti che hanno fatto controlli a tappeto a tutti i veicoli in transito.

A dare l’allarme due uomini: “Ci ha puntato una pistola”

Poche le informazioni trapelate sull’episodio, ma in base a quanto è stato possibile ricostruire parrebbe che intorno alle 7.30 due uomini residenti a Barlassina stessero camminando in largo Europa, l’area centrale pochissima distanza dal Municipio e dalla stazione ferroviaria. Secondo quanto avrebbero riferito, mentre stavano passeggiando un’auto (della quale non hanno saputo dire modello né targa) si è avvicinata a loro e il conducente avrebbe puntato una pistola, ma senza abbassare il finestrino.

Controllati diversi veicoli

I due, spaventati, sono scappati e del veicolo sospetto si sono perse le tracce. Subito è scattata la maxi operazione della Polizia Locale, che ha fermato diversi mezzi, aprendo anche i bagagliai e controllando all’interno dell’abitacolo. Della presunta arma nessuna traccia. Proseguono gli accertamenti per fare luce sul misterioso episodio.