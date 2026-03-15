“Aiuto, mi hanno picchiato e sequestrato”: riesce a fuggire e si rifugia in pizzeria

«Aiutatemi, mi hanno sequestrato e picchiato. Mi sono buttato giù dalla finestra e sono riuscito a scappare». Si è presentato con queste parole, agitato, sanguinante e con una frattura alla gamba, il 44enne di Milano che sabato 7 marzo 2026, intorno alle 22.15, è entrato alla pizzeria «Il Camino», in via Tre Venezie, al Polo di Meda, sostenendo di essere stato aggredito.

Vittima di un’aggressione chiede aiuto in pizzeria

Il personale del locale era intento a pulire e sistemare e stava per chiudere dopo una giornata di lavoro quando si è trovato davanti quest’uomo, «che non avevamo mai visto prima», che ha chiesto aiuto.

«Lo abbiamo soccorso e ci ha raccontato quello che gli era appena successo, quindi abbiamo allertato Carabinieri e ambulanza», spiega la titolare, alla quale nei giorni scorsi diverse persone, allarmate dalla presenza di militari e sanitari, hanno chiesto cosa fosse successo sabato sera.

“Sono stato picchiato e sequestrato”

In base a quanto riferito dalla vittima allo staff della pizzeria, per motivi ancora da appurare sarebbe stata picchiata da alcune persone in un appartamento al Polo, in via Ticino. Per evitare che si allontanasse sarebbe stato messo anche un cane a fare da guardia.

Per fuggire si è buttato da una finestra

Poi, approfittando di un momento in cui due degli aggressori erano usciti, il 44enne sarebbe riuscito a fuggire gettandosi da una finestra al secondo piano. Dopo essersi rialzato, dal parcheggio di piazza Dei Mercanti, notando le luci della vicina pizzeria ancora accese, ha pensato di rifugiarsi lì e di chiedere aiuto.

Soccorso dai sanitari, è stato traferito in ospedale in codice giallo

«Lo abbiamo tenuto al sicuro, perché temeva che i suoi aguzzini lo stessero cercando e potessero trovarlo – prosegue la titolare – Poi sono arrivati i Carabinieri e i soccorritori e lo abbiamo affidato a loro». Il 44enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo da un’ambulanza di Avis Meda. Sono stati disposti gli esami tossicologici per valutare se fosse sotto l’effetto di droga.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Intanto i militari della Compagnia di Seregno hanno avviato le indagini per chiarire i contorni dell’aggressione e ricostruire nei dettagli l’episodio. Ci sono infatti ancora alcuni aspetti su cui è necessario fare luce.