Al mercato di Cesano Maderno ambulante denunciato due volte

Polizia Locale

Ha esibito agli agenti un Green pass non suo e dava lavoro a un irregolare: ambulante denunciato due volte oggi a Cesano Maderno.

Ambulante del mercato denunciato due volte

La Polizia Locale di Cesano Maderno oggi, venerdì 14 gennaio 2022, è intervenuta in occasione del mercato settimanale. A seguito di un servizio in borghese, gli agenti della comandante Francesca Telloli, dirigente dell'area Città sicura, hanno denunciato due persone a piede libero.

Doppia denuncia per l'ambulante

Una di queste, titolare di un posteggio al mercato del capoluogo, in piazza Giacinto Facchetti, ha presentato agli agenti un Green pass intestato ad altri ed è stato quindi denunciato per sostituzione di persona. Il commerciante è stato inoltre denunciato una seconda volta perché dava lavoro ad una persona non regolare sul territorio italiano, denunciata pure lei a piede libero. Tutte le persone denunciate sono state identificate e fotosegnalate grazie all'ausilio del gabinetto di polizia scientifica della Polizia Provinciale di Monza e Brianza.

Daspo urbano per un parcheggiatore abusivo

Durante lo stesso servizio tra i banchi del mercato del venerdì mattina la Polizia Locale ha sanzionato un parcheggiatore abusivo: a carico dello stesso è stato emesso un Daspo urbano di allontanamento dal territorio di Cesano Maderno. Non è il primo intervento, questo, della Polizia Locale, per la verifica della normativa anti-Covid sul territorio comunale e per il contrasto agli abusivi.