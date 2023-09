Albero crolla su un'auto, paura a Seregno

Ancora danni per il maltempo di ieri pomeriggio, venerdì 22 settembre. A Seregno in via Monti paura per una donna che viaggiava in auto, colpita da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento.

Paura in via Monti

Brianza flagellata dal maltempo nel pomeriggio di venerdì 22 settembre. Fra i Comuni più colpiti Seregno. Momenti di paura in via Monti, all'altezza del civico 5: una donna di 40 anni era alla guida di una Peugeot 3008 e percorreva la corsia in direzione della Superstrada 36. Durante il nubifragio con forti raffiche di vento, a scopo precauzionale, l'automobilista ha accostato per parcheggiare sul margine destro della carreggiata.

Albero crolla sull'auto in sosta

Foto 1 di 5 Alberto crollato via Monti Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

All'improvviso il vento ha sradicato un pino ad alto fusto che è crollato sulla vettura in sosta. Un ramo ha anche sfondato il parabrezza, per fortuna sul lato del passeggero e non dove si trovava la conducente. Alcuni passanti sono riusciti a estrarre la 40enne dall'abitacolo, miracolosamente illesa. Pochi istanti dopo sono accorse due squadre dei Vigili del fuoco volontari dalla caserma locale.

L'intervento di rimozione dell'albero

I pompieri hanno provveduto a tagliare i rami dell'albero che ha completamente coperto la vettura, dando assistenza alla conducente comprensibilmente spaventata. In quel momento viaggiava da sola. In seguito in via Monti sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Carate. Durante il nubifragio è crollata al suolo un'altra pianta in via Lucania a San Salvatore, ma senza comportare danni. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per allagamenti di box e cantine, in particolare in via Lambro e via Montello. Disagi alla circolazione anche nei sottopassi e negli svincoli della Superstrada.