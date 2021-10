Albiate piange il "betharramita del pulpito"

Lutto

Aveva il dono della parola padre Giovanni Duca, deceduto a 94 anni nella clinica di Albese (Como) dove era stato ricoverato da qualche settimana.

Saranno celebrate oggi, mercoledì 29 settembre nella chiesa parrocchiale di Albiate, le esequie di padre Giovanni Duca, sacerdote betharramita.

I funerali ad Albiate

Addio commosso a padre Giovanni Duca, classe 1927, deceduto a 94 anni nella clinica di Albese (Como) dove era stato ricoverato da qualche settimana.

Nato a Talamona (in provincia di Sondrio) il 18 luglio 1927, era diventato sacerdote a Milano il 29 giugno 1952. Dopo la licenza in teologia, conseguita all’Angelicum di Roma nel 1953 – a parte gli anni dal 1959 al 1962 trascorsi a Lissone come aiuto economo – si è occupato soprattutto dell’insegnamento scolastico (come professore a Colico e ad Albavilla negli anni Cinquanta e Sessanta, e poi professore di religione nelle scuole medie) e della predicazione.

Predicatore instancabile

Durante i sessant'anni di vita spirituale e attività religiosa padre Duca ha pronunciato migliaia di omelie e discorsi, tenuto altrettanti corsi spirituali e giornate di ritiro: dalle suore ai laici, dai religiosi ai giovani. «Per me il pulpito – spiegava qualche anno fa padre Giovanni – è sempre stato un importante mezzo del mio ministero sacerdotale. E confesso che non ho mai rifiutato i complimenti che la gente mi rivolgeva specie dopo un corso di predicazione…».

Accanto alla predicazione la vocazione di padre Duca era la direzione spirituale. Stupiva che negli ultimi anni, ormai anziano, era ancora di continuo ricercato al campanello della comunità di Albiate dalle tante persone che nel dialogo con lui cercavano conforto.

A darne il triste annuncio la pronipote Francesca e i confratelli della comunità betharramita di via Italia ad Albiate dove è composta la salma. Oggi pomeriggio mercoledì 29 settembre alle ore 15 i funerali nella chiesa parrocchiale intitolata a San Giovanni Evangelista.