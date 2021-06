Si è spento nella "sua" Africa Padre Mario Zappa, nato a Triuggio e missionario da oltre 25 anni

Si è spento in Africa, a Bouar, Padre Mario Zappa. Nato a Triuggio il 10 aprile 1940 era sacerdote da 56 anni. Inizialmente in Italia, impegnato nell'insegnamento ai giovani della Congregazione dei Betharramiti e poi missionario in Centrafrica da oltre 25 anni.

Si è spento nella sua Africa Padre Mario Zappa

Padre Mario Zappa aveva compiuto da poco 81 anni. Da pochi giorni aveva celebrato i 56 anni di sacerdozio: era stato ordinato infatti il 12 giugno 1965 insieme a 4 confratelli poi quasi tutti finiti in missione. Lui inizialmente era rimasto in Italia, impegnato nell’insegnamento e soprattutto nella formazione delle nuove leve betharramite.

Poi, nel 1994, la svolta: padre Mario Zappa chiede di trasferirsi nella missione betharramita italiana aperta un decennio prima a Niem in Centrafrica, dove per oltre un quarto di secolo ha svolto il compito di insegnante in vari seminari nella diocesi di Bouar, di predicatore e aiuto pastorale nella parrocchia betharramita della cittadina (dal 1996), poi nella nuova comunità del Centre Saint Michel per malati di Aids (dal 2010).