In zona Santa Valeria gli agenti hanno identificato tre ragazzini di età compresa tra 14 e 15 anni. Comunicazione al questore per i provvedimenti a carico dell'esercizio

Alcolici a minorenni, denunciato il titolare di un minimarket in zona Santa Valeria a Seregno dopo l’intervento della Polizia Locale.

Alcolici a tre minorenni

Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Seregno è intervenuta in un minimarket del quartiere Santa Valeria dove erano presenti alcuni ragazzini intenti ad acquistare e consumare bevande alcoliche. Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno identificato tre minori tra 14 e 15 anni, riaffidati ai genitori immediatamente informati dell’accaduto e convocati sul posto. I ragazzini, successivamente ascoltati presso il Comando alla presenza dei genitori, hanno confermato l’acquisto delle bevande alcoliche senza un’effettiva verifica della loro età da parte dell’esercente.

Le indagini della Polizia Locale

Il titolare del minimarket ha riferito che uno dei giovani avrebbe mostrato sul proprio telefono cellulare la fotografia di un documento d’identità. Tuttavia, la normativa vigente impone all’esercente l’obbligo di verificare l’età dell’acquirente attraverso un documento di riconoscimento valido. Gli accertamenti sono proseguiti nei giorni successivi mediante l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza: nel corso delle verifiche sono stati riscontrati elementi di interesse relativi agli orari registrati dai dispositivi fiscali presenti nel negozio.

Denunciato il titolare del minimarket

Al termine dell’attività di accertamento, il titolare del minimarket è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per la presunta violazione dell’articolo 689 del Codice penale, che sanziona la somministrazione di bevande alcoliche a minori, oltre alla prevista comunicazione al questore di Monza per l’applicazione dei provvedimenti previsti dal Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.