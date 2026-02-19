Alla vista dei Carabinieri fugge e getta la droga: denunciato per spaccio

Alla vista dei Carabinieri si è dato alla fuga e ha gettato la droga: denunciato un 21enne senza fissa dimora.

Denunciato un 21enne per spaccio di droga

Nella serata del 16 febbraio 2026 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno deferito in stato di libertà un 21enne di origini tunisine, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da un controllo in via Lombardia

L’intervento è stato eseguito in via Lombardia a Desio, durante un servizio preventivo di controllo del territorio. I militari hanno notato due giovani che, alla vista della pattuglia, si sono dati immediatamente alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento a piedi, durante il quale uno dei fuggitivi è stato visto lanciare a terra un involucro nel tentativo di disfarsene.

Dopo aver tentato la fuga il 21enne ha opposto resistenza ai militari

Una volta raggiunto dai Carabinieri, il 21enne ha tentato di divincolarsi opponendo una violenta resistenza nei confronti dei militari, che sono riusciti, infine, a contenerlo e a metterlo in sicurezza senza conseguenze.

Rinvenuti 10 grammi di cocaina e 350 euro

Il tempestivo recupero dell’involucro e la successiva perquisizione personale hanno permesso di rinvenire 10 grammi di cocaina suddivisa in quindici dosi, oltre alla somma in contanti di 350 euro, ritenuta verosimile provento di attività illecita di cessione di stupefacenti. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’indagato è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.