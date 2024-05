Allagamenti a Cesano Maderno: domani scuole aperte ma alla Rodari mensa chiusa

Completate le verifiche nei vari plessi scolastici di Cesano Maderno, scattate dopo il violento temporale del primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio, l’Amministrazione comunale informa le famiglie che l’attività scolastica domani, martedì 21 maggio, si svolgerà regolarmente.

Allagamenti a Cesano Maderno: alla Rodari mensa chiusa

Gli allagamenti hanno interessato diversi plessi scolastici dislocati nei vari quartieri, dalla Galilei alla Borghi, dalla Montessori alla centralissima King passando per la Calastri. Anche in previsione dell’allerta rossa è stato però deciso, per la giornata di domani, martedì 21 maggio, di tenere chiusa la mesa della scuola primaria Rodari di Molinello, particolarmente colpita dalle forti precipitazioni sotto forma di grandine che hanno ostruito i canali di scarico.

Gli alunni della Rodari pranzeranno in aula

L’Amministrazione comunale, di concerto con la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo di via Stelvio e la ditta di ristorazione Sodexo si sta attivando per consegnare agli alunni della Rodari i pasti direttamente in classe. Per tutta la giornata di domani, martedì, resta chiuso anche Parco Arese Borromeo, dove un albero ad alto fusto si è schiantato al suolo.

Chiusa via de Medici in entrambe le direzioni

Via Giovanni de Medici a Molinello, dove sotto al ponte della Milano-Meda sono rimasti bloccati due furgoni, resta chiusa al transito in entrambe le direzioni. I restanti sottopassi sono regolarmente transitabili e sono state riaperte al traffico le vie che nel primo pomeriggio erano state chiuse per consentire le rimozione degli ostacoli che impedivano il passaggio.