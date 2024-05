Maltempo in Brianza, a Cesano Maderno cantine e box allagati

Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio, su Cesano Maderno.

Maltempo, a Cesano Maderno cantine e box allagati

"Circa 90 millimetri di pioggia caduti in un’ora, si segnalano diverse criticità” fa un primo bilancio il Comune. Via Garibaldi, una delle arterie di accesso al centro storico, è chiusa per la caduta di un albero ad alto fusto sulla carreggiata. La pianta è una degli alberi di Parco Arese Borromeo, che è stato chiuso al pubblico.

Allagato un supermercato a Binzago

Criticità anche in via Cavour a Binzago e in corso Roma. In via Cavour, in particolare, la potenza dell'acqua ha sollevato i tombini, si è allagato il supermercato all’angolo con via Berchet e nei pressi del punto vendita un’auto con a bordo una donna è rimasta in panne. E' stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Attivato il Centro Operativo Comunale

Il sindaco Gianpiero Bocca ha attivato, come già settimana scorsa, il Centro Operativo Comunale: Protezione Civile, Polizia Locale e tecnici degli Uffici Comunali e delle ditte incaricate stanno lavorando per risolvere le criticità e verificare la condizioni degli edifici pubblici e delle scuole. Il sindaco Bocca raccomanda alla cittadinanza di prestare particolare attenzione negli spostamenti ed evitare di transitare nelle vie non percorribili o comunque oggetto di criticità. Dalla mezzanotte di oggi scatta il codice rosso, livello di allerta elevata, per rischio idrogeologico.