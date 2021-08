Allagamenti tra Verano e Agliate, volontari della Protezione civile al lavoro

Intervento fino a tarda notte, mercoledì sera, dei volontari veranesi impegnati a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla nostra zona.

Problemi tra via Garibaldi e il ponte di Agliate

Ancora una volta il violento temporale che si è abbattuto ieri ha provocato danni e disagi in diverse zone; le squadre della protezione civile di Verano sono state contattate dal Parco Valle Lambro e hanno prestato servizio per sgomberare da detriti e fango l'incrocio che da via Garibaldi conduce verso il ponte di Agliate.

Sotto controllo tutti i punti critici

I volontari sono stati impegnati anche a fare controlli e monitoraggi dei punti critici in tutto il paese; grazie al loro lavoro hanno garantito una presenza costante per tutta la serata per prevenire ogni forma di emergenza e garantire la viabilità in valle dei mulini.