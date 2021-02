Troppi ragazzi in piazza, scatta l’allarme per gli assembramenti. In centro città esercenti preoccupati e i cittadini esasperati da vandalismi e degrado scrivono una lettera alle istituzioni.

Troppi assembramenti, scatta l’allarme

Allarme assembramenti nelle piazze del centro città, scatta l’allarme. Nelle ultime settimane strade e piazze prese d’assalto da giovani e giovanissimi, talvolta senza mascherine, soprattutto il sabato pomeriggio. Preoccupati gli esercenti dalla presenza di numerosi gruppi di ragazzi indisciplinati, che abbandonano i rifiuti in strada e persino sopra il monumento ai Caduti.

In strada più forze dell’ordine

La Giunta comunale ammette la criticità del fine settimana e corre ai ripari. Aumentato il presidio della Polizia locale, ma gli agenti per evitare una reazione violenta dei ragazzi non scendono dall’auto di servizio che transita in piazza per evitare l’affollamento. Critiche dalla sezione cittadina di Forza Italia: “Comprendiamo le difficoltà, ma non basta la presenza e occorre una modalità d’azione più efficace”, ha affermato la consigliera Chiara Novara nell’ultima seduta consiliare in videoconferenza.

La lettera aperta dei cittadini

Il centro storico è assillato non soltanto dal problema degli assembramenti. I residenti esasperati da vandalismi, degrado e disturbo alla quiete pubblica hanno scritto una lettera aperta per chiedere alle istituzioni “azione concrete a tutela dei cittadini. Facciamo un ulteriore appello al senso di responsabilità degli enti preposti”, scrivono i residenti da tempo alle prese con “una situazione ormai irrimediabilmente degenerata”.

