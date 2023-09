Allarme bocconi avvelenati vicino al cimitero vecchio di Desio. Alcuni bocconi "sospetti" avvistati in zona parco, nei pressi del cimitero vecchio. Nei giorni scorsi, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti di Polizia Locale hanno ritrovato alcune esche, presumibilmente "avvelenate", destinate agli amici a quattro zampe e tempestivamente hanno apposto dei cartelli di allerta.

Allarme bocconi avvelenati, il sindaco chiede massima attenzione

Il sindaco, Simone Gargiulo, invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione:

"Vanno adottate tutte le precauzioni del caso, come l’utilizzo di museruole quando si portano a passeggio gli animali, oltre alle misure a tutela della salute pubblica, soprattutto per quel che riguarda i bambini”.

In corso gli accertamenti

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Andrea Villa aggiunge:

“Ci siamo subito attivati per rimuovere i reperti alimentari di dubbia provenienza e ne abbiamo prontamente consegnato un campione al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Ats Brianza affinché venisse analizzato. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari di verifica, ma invitiamo tutti alla prudenza in attesa dell’esito definitivo”.

Apposti cartelli di avvertimento

Al momento non sono ancora disponibili gli esiti finali delle analisi sui bocconi effettuate dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, nel frattempo il Comune si sta adoperando a tutela della salute dei cani e delle persone con l’apposizione di cartelli di avvertimento sul territorio. In caso di ritrovamento di altri alimenti di cui non è nota l’origine, si consiglia di chiamare la Centrale Operativa di Polizia Locale al numero 0362.638818 oppure contattare il Dipartimento Veterinario all’indirizzo email dipartimento.veterinario@ats-brianza.it.