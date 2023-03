Allarme incendio alla casa di riposo, si precipitano Vigili del Fuoco e Carabinieri

A Seregno, allarme incendio alla casa di riposo Ronzoni Villa di via Piave, si precipitano Vigili del Fuoco e Carabinieri. In realtà si trattava del generatore partito per l'emergenza blackout ne quartiere.

Allarme incendio, pompieri alla casa di riposo

Allarme incendio: è successo ieri sera, venerdì 10 marzo, poco dopo le 23.30. In seguito al blackout nel quartiere Santa Valeria, dove si trova la casa di riposo, alla struttura è partito il generatore d'emergenza che, a quanto risulta, non veniva utilizzato da un po' di tempo. Nel momento in cui si è attivato si è però propagato un ingente quantitativo di fumo nero che, insieme alla conseguente puzza di bruciato, ha fatto preoccupare gli operatori della struttura, anche perché hanno pensato a un incendio. Da qui la decisione di attivare i soccorsi e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Tanto fumo ma niente fiamme

Poco dopo la chiamata al numero per le emergenze, in via Piave, con i pompieri, si sono portati anche i Carabinieri. Una volta sul posto, però, fatte le dovute verifiche, si sono accorti che in realtà si era trattato di un falso allarme. Fortunatamente non c'erano fiamme all'interno del locale in cui si trova il generatore d'emergenza della casa di riposo. L'allarme incendio è perciò rientrato.