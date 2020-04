Blackout nella notte, diverse zone di Seregno senza corrente. Retipiù è intervenuta in breve ripristinando il servizio.

Blackout nella notte, diverse zone di Seregno senza corrente

Nella serata di ieri, lunedì 27 aprile, a partire dalle 22.57, un guasto alla rete elettrica ha causato una interruzione della fornitura di elettricità in alcune zone di Seregno.

In città il pronto intervento Retipiù ha iniziato alle 23.16 le attività di diagnostica e ripristino, che hanno reso necessaria una micro interruzione in zone limitrofe, per arrivare alla riattivazione di tutti gli utenti interessati dal guasto in questa sequenza:

00:11 Alimentate zone via Verdi, Porada nord- Orcelletto

00:45 via Cherubini e Crocione

01:17 via San Vitale e via Firenze

Tutte le utenze sono state rialimentate, e non si sono verificati altri inconvenienti.

Servizio cotante anche durante l’emergenza Coronavirus

Retipiù dall’inizio dell’emergenza provocata dall’epidemia Covid -19 ha sempre garantito tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità e la sicurezza del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica e gas metano, oltre naturalmente al servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 ogni giorno dell’anno e in ogni situazione.

Sono sempre state garantite anche le attività a favore di strutture sanitarie, assistenziali e di supporto logistico a protezione civile e servizi di pubblica utilità, nonché per tutte le utenze non disalimentabili.

TORNA ALLA HOME