Allarme per un persona nel Villoresi, ricerche in corso. Pochi minuti fa spiegamento di soccorsi in via Filzi a Nova Milanese ma non è stato trovato nessuno

Allarme per un persona nel Villoresi

Sono in corso le ricerche di una persona nel canale Villoresi: l’allarme è scattato poco prima delle 23 di stasera, domenica 2 agosto, in seguito ad una segnalazione che indicava via Fabio Filzi, a Nova Milanese.

Proseguono le ricerche

Nel luogo indicato si sono precipitati Vigili del Fuoco, Carabineri della Compagnia di Desio, oltre ad auto medica e ambulanza di Soccorso Seregno in codice rosso, ma non è stato trovato nessuno. Le ricerche si sono quindi spostate lungo il corso del Villoresi in direzione est, verso le chiuse del canale a Monza

Seguono aggiornamenti

TORNA ALLA HOME