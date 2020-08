Persona scomparsa nel Villoresi, allarme rientrato AGGIORNAMENTO

Persona scomparsa nel Villoresi, allarme rientrato. L’uomo che aveva lasciato lo zaino sull’argine del canale domenica sera è stato trovato a casa dopo ore di ricerche

Allarme rientrato dopo ore di ricerche: l’uomo che sembrava scomparso domenica sera, 2 agosto, è stato trovato a casa. I soccorsi si erano attivati in seguito ad una segnalazione proveniente da via Fabio Filzi, a Nova Milanese. In prossimità del canale, un testimone aveva notato un uomo molto agitato ma poi non lo aveva più visto ed era rimasto sull’argine lo zaino che aveva in spalla. Pensando che si fosse buttato, il passante ha chiamato i soccorsi.

Uno zaino lasciato sull’argine del canale

In via Filzi si sono precipitati Vigili del Fuoco e Carabinieri della Compagnia di Desio, oltre ad auto medica e ambulanza di Soccorso Seregno in codice rosso, ma in quel punto del canale non è stato trovato. All’interno dello zaino i Carabinieri hanno rinvenuto un documento Ups appartenente a un sudamericano residente a Nova. Si sono quindi recati a casa sua ma non l’hanno trovato.

L’uomo era a casa

Nel frattempo i Vigili del Fuoco di Desio hanno continuato le ricerche lungo il Villoresi mentre i colleghi del distaccamento di Monza facevano lo stesso muovendosi in direzione opposta, verso Nova. Ore dopo, nel cuore della notte, allarme rientrato: l’uomo è stato trovato a casa.

