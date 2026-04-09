Allarme per un uomo steso vicino al camion, ma in realtà…

Alcuni automobilisti si sono preoccupati per la presenza di una persona immobile a terra all'uscita della Milano-Meda... ma stava solo riposando.

Allarme e mobilitazione nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, a Meda, per un uomo steso vicino al camion nell’area della rampa d’uscita della superstrada Milano-Meda, in direzione Milano. Ma in realtà era un operaio che stava solo dormendo.

Allarme nell’area dell’uscita 12 della Milano-Meda

Intorno alle 12.20 alcuni automobilisti che transitavano dall’uscita 12 della Milano-Meda, in direzione Milano, hanno allertato i soccorsi perché a lato strada, nell’area verde, hanno notato un uomo a terra, vicino a un autocarro. Temendo che si fosse sentito male hanno lanciato l’allarme.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto si sono portate diverse pattuglie della Polizia Locale, oltre a un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso. Gli operatori e i soccorritori si sono avvicinati all’uomo e hanno visto che stava solo riposando. Ha spiegato di essere al lavoro per la società incaricata della manutenzione dell’erba e di essersi steso un attimo per la pausa pranzo. Falso allarme, quindi. Di certo non immaginava di suscitare tanta apprensione.