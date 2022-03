Ritrovato sano e salvo il desiano scomparso in Valchiavenna

Sta bene

I familiari non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Le ricerche sono andate avanti sia sabato che domenica.

Sono state ore di grande preoccupazione per i familiari di un desiano che, nella giornata di ieri, domenica 6 marzo, non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Il 61enne fortunatamente sta bene ed è rientrato a casa in autonomia.

Torna a casa da solo desiano scomparso in Valchiavenna

Come riportano i colleghi di PrimaLaValtellina.it l'uomo aveva lasciato detto alla famiglia che nel fine settimana intendeva raggiungere la Val Codera, in Valchiavenna, per alcuni lavori di manutenzione in una struttura. I familiari però non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e allora hanno chiesto aiuto al Soccorso Alpino. Immediate le ricerche che hanno coinvolto la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas, Stazioni di Chiavenna e di Madesimo, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la Croce Rossa.

Nella giornata di sabato i soccorritori, una trentina gli uomini impegnati nelle ricerche, hanno perlustrato il sentiero tra Novate Mezzola e la Val Codera, anche con calate nelle aree più ripide. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, la bella notizia: l'uomo ha fatto rientro in maniera autonoma nella sua abitazione di Desio. Sta bene.