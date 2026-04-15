Allestita l’Unità di comando per le ricerche del giovane Fabio Locatelli

É stata allestita nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 aprile, l’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco per le operazioni di ricerca di Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da venerdì e residente nel territorio comunale di Mezzago.

Allestito il punto di comando per le ricerche del giovane Fabio Locatelli

Le attività sono attualmente concentrate nelle aree limitrofe all’abitazione del giovane, con particolare attenzione alla zona prossima al fiume Adda. L’Unità di Comando Locale è stata posizionata nel cortile del municipio di via Fratelli Brasca, per il coordinamento delle operazioni.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui: squadre appiedate per la perlustrazione del territorio; TAS 2 (Topografia Applicata al Soccorso); SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto); SAF fluviale ed elicottero drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Sono inoltre presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine e altri enti di supporto, impegnati congiuntamente nelle attività di ricerca. Le operazioni sono tuttora in corso e proseguiranno fino a nuova comunicazione.

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L’appello del Comune

Nella serata di ieri, dopo quello partito dall’associazione Penelope Lombardia nelle ore immediate alla scomparsa, anche l’Amministrazione comunale di Mezzago ha lanciato un appello per le ricerche del giovane, spiegando che se qualche cittadino fosse disponibile si può recare direttamente all’Unità di Comando per dare la propria disponibilità nelle ricerche come volontario.