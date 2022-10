All'ex Centrostile sopralluogo di vigili e Carabinieri, ma anche un presidio ambientale

All'ex Centrostile di Desio sopralluogo congiunto di Polizia Locale e Carabinieri di Desio, con i rispettivi comandanti, il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa. In piazza Giotto presenti anche i rappresentanti del Comitato di quartiere San Giorgio.

All'ex Centrostile sopralluogo di vigili e Carabinieri

Obiettivo del sopralluogo è stato quello di continuare a verificare situazioni di illegalità o che necessitino interventi, in applicazione della recente ordinanza comunale che vieta l'ingresso nell'immobile a persone non autorizzate. In settimana l'amministratore dell’immobile, Walter Restori, ha presentato denuncia ai Carabinieri per danneggiamento della recinzione.

I controlli hanno dato esito negativo: nessuno all'interno dell'immobile abbandonato

Al termine del sopralluogo, questo il commento del sindaco:

"Il sopralluogo di oggi è stata l'occasione per rinsaldare la cooperazione delle forze dell'ordine nel monitoraggio attivo dell'immobile, tra queste il Comando di Polizia Locale che, con la collaborazione dell'amministratore dell'immobile, che ha prontamente segnalato la necessità di intervento, sta operando insieme ai Carabinieri con tempestività e precisione. L'intervento ha dato esito negativo circa accessi, permanenze e attività all'interno dell'immobile, in contrasto a quanto stabilito dall'ordinanza. Il periodo che ancora dovrà trascorrere fino alla conclusione delle operazioni di vendita e conseguente avvio lavori per la ristrutturazione dell'ex Centrostile, non è prevedibile, ma gli abitanti di piazza Giotto possono contare sull'attenzione costante dell'Amministrazione comunale e di tutte le forze dell'ordine"

Raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti

Presente in piazza Giotto anche Gelsia Ambiente , che ha realizzato, in accordo con l'Amministrazione comunale, una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e una iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul corretto conferimento di Raee, e particolari rifiuti quali lampadine, batterie e l'olio esausto (per il quale recentemente, anche nel quartiere San Giorgio , è stato installato un punto di raccolta specifico) . L'iniziativa, che interesserà anche altri quartieri della città, ed è partita da San Giorgio, intende contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti in una area come quella di piazza Giotto, particolarmente delicata, anche per la presenza dell'immobile ex Centrostile e dove le segnalazioni di discariche a cielo aperto sono continue.

Incontro con i residenti

Il sindaco, con il vicesindaco, e il comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, hanno poi incontrato i residenti di piazza Giotto in merito alle tante problematiche segnalate.

"Sensibilizzare i cittadini ed essere al loro fianco, semplificando e supportando i comportamenti civici più corretti - così si è espresso il vicesindaco - è la migliore modalità per stringere alleanze e rinsaldare fiducia reciproca. Da San Giorgio è partito, in via sperimentale, un servizio aggiuntivo per il conferimento dei rifiuti ingombranti, che ha avuto successo. Abbiamo voluto iniziare da qui, ed essere presenti in prima persona, per dare una risposta concreta alla cittadinanza in una zona che presenta diverse criticità. I residenti incontrati ci hanno segnalato una una serie di situazioni, non solo relative all'abbandono dei rifiuti, che in passato non sono mai state gestite con efficacia, alle quali vogliamo dare una soluzione confrontandoci con le persone che abitano in questa zona. Li ringrazio per essere stati propositivi, costruttivi e disponibili per migliorare la nostra città"