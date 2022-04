Indagini in corso

Dopo l'incendio di quattro auto nella notte a Giussano si segnalano altre dieci vetture incendiate al confine con il comune giussanese, tra Carugo e Mariano Comense.

Altre auto in fiamme al confine con Giussano

Come raccontano i colleghi di PrimaComo.it intorno alla 1.10 di questa notte sono scattate ben sei richieste di soccorso tecnico urgente per delle auto incendiate a Carugo (via Pascoli, via Cavour, viale Brianza) e Mariano Comense in piazzale M. Console. In totale i pompieri hanno spento le fiamme che hanno coinvolto una decina di veicoli su vari scenari. Non si segnalano feriti. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.

Le vetture a fuoco a Giussano

Tornando a quanto accaduto a Giussano sempre questa notte, tra mezzanotte e mezza e l'una sono andate a fuoco altre quattro auto.

Due in via Cavera, mentre altre due due sono state incendiate nella stradina di collegamento tra piazza San Giacomo e piazza Attilio Lombardi. Proprio qui davanti all'immobile Acli è stata data alle fiamme la quarta automobile.

I pompieri hanno avuto il loro bel daffare a spegnere i quattro incendi, anche se alla fine i danni per le quattro auto sono risultati irreparabili.

Gli uomini dell'Arma stanno ora portando avanti le indagini del caso.