Giussano, quattro auto incendiate nella notte

Incendi

Due auto sono andate a fuoco in via Cavera, mentre altre due sono state incendiate nella stradina di collegamento tra piazza San Giacomo e piazza Attilio Lombardi

Notte shock a Giussano, quella tra martedì e mercoledì 6 aprile 2022: quattro auto incendiate praticamente in contemporanea.

Tanta la paura, tanto il lavoro che ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco costretti a lavorare a ritmo incessante in più zone della città.

Giussano, quattro auto incendiate

È accaduto tra la mezzanotte e mezza e l'1 nella zona del centro cittadino, a Giussano, per quella che è stata letteralmente una notte shock.

Due auto sono andate a fuoco in via Cavera, mentre altre due due sono state incendiate nella stradina di collegamento tra piazza San Giacomo e piazza Attilio Lombardi. Proprio qui davanti all'immobile Acli è stata data alle fiamme la quarta automobile.

I quattro incendi hanno svegliato di soprassalto i residenti. Subito è scattata la richiesta di intervento al 112 impegnato a gestire le chiamate e, sentendole arrivare in contemporanea con segnalazioni di posti diversi, impegnato anche a verificare che si trattasse di indicazioni errate o, peggio ancora di uno scherzo.

Invece era tutto vero.

Notte shock, l'intervento dei Vigili del fuoco

Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco sia in via Cavera che in piazza San Giacomo che in piazza Attilio Lombardi.

I pompieri hanno avuto il loro bel daffare a spegnere i quattro incendi, anche se alla fine i danni per le quattro auto sono risultati irreparabili.

Momenti concitati, anche perché, altrettanto in contemporanea, altre macchine sono state bruciate a Carugo. Nei due posti subito dopo sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Gli uomini dell'Arma stanno ora portando avanti le indagini del caso.

Auto in fiamme, il precedente

Già qualche tempo fa, sempre in piazza San Giacomo, era andata a fuoco a un'auto.

Anche in quell'occasione, in piena notte, la paura era stata tanta, le fiamme alte, e l'incendio aveva svegliato di soprassalto i residenti del centro con l'intervento piuttosto lungo e complesso da parte dei Vigili del fuoco a scongiurare danni a un'abitazione del centro e alle altre auto parcheggiate negli stalli di sosta.