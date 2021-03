240mila euro per la realizzazione di nuove infrastrutture in Brianza

Regione Lombardia ha rifinanziato il Piano Lombardia stanziando ulteriori 240.000 euro per realizzare 2 nuove infrastrutture in provincia di Monza e Brianza. I nuovi interventi derivano sostanzialmente dal recepimento degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale lo scorso dicembre in sede di bilancio.

Nuove infrastrutture in Brianza: 240 mila euro per opere ad Aicurzio e a Bovisio

Nel dettaglio sono stati stanziati 135.000 euro per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra la SP177 e la SP3 lungo la via per Cascina Restelli nel Comune di Aicurzio, e 105.000 euro per la riqualificazione funzionale di un tratto di sedime stradale posto all’intersezione tra corso Milano e via Nazionale dei Giovi nel Comune di Bovisio Masciago.

Il commento dell’assessore Terzi

“L’aggiornamento del Piano Lombardia – commenta l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – include nuovi interventi significativi per i territori. Regione Lombardia si dimostra con i fatti vicino alle necessità dei cittadini, implementando il già cospicuo programma di investimenti infrastrutturali deliberati lo scorso anno”.

Interventi necessari e attesi da anni

“Attraverso questo provvedimento – spiega invece l’assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – abbiamo aggiornato l’elenco delle opere infrastrutturali incluse nel Programma di investimenti per la ripresa economica, finanziati con i 4 miliardi messi a disposizione da Regione Lombardia”. “Si tratta – conclude Sertori – di interventi necessari per i territori, e attesi da anni, che genereranno a livello territoriale una leva significativa per sollevare l’economia locale”.