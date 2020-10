Altri due casi di positività alla scuola di Barlassina

Altri due casi di positività al Covid-19 alla scuola di Barlassina, dopo quello della scorsa settimana (LEGGI QUI LA NOTIZIA).

Due casi di positività al Covid alla scuola di Barlassina

Lo ha comunicato il sindaco Piermario Galli, spiegando che è stato immediatamente avviato il protocollo da seguire in questi casi: “A scuola si sono registrati altri due casi di positività. I ragazzi delle classi coinvolte sono in isolamento domiciliare e prima di rientrare faranno tutti il tampone. Ogni situazione è ben monitorata da Ats e dal dirigente scolastico, con cui sono costantemente in contatto”.

Undici nuovi contagi in paese

Il primo cittadino ha fatto il punto anche dei contagi in tutto il paese: “Registriamo undici nuove positività. Da inizio emergenza siamo a 61 positività accertate. Non abbassiamo la guardia, anzi, sappiamo bene leggendo i dati attorno come la soglia di attenzione debba alzarsi. Quindi dobbiamo rispettare le pochissime regole di convivenza a cui siamo tenuti (mascherina, distanziamento, lavaggio mani frequente) per poter proseguire le nostre attività con tranquillità. Grazie”.

TORNA ALLA HOME