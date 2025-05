Altri giovani sulla ciminiera della ex Snia, è nuovamente intervenuta la Polizia Locale. Nuova pericolosa impresa nel giro di pochi giorni

Un'altra scalata pericolosa

Altri giovani si sono arrampicati sulla ciminiera della ex Snia di Varedo, alta decine di metri. Pochi giorni dopo l’episodio del primo maggio, gli agenti di Polizia Locale sono dovuti intervenire nuovamente nel sito industriale dismesso per distogliere dalla pericolosa impresa un altro gruppo di giovani.

L'arrivo della Polizia Locale

All’arrivo degli agenti, in vetta alla ciminiera vicino all’Iperal, la stessa scalata dai ragazzini fermati nei giorni precedenti, c’erano tre giovani, un maggiorenne e due minori. Un altro ragazzo che era con loro, alla vista delle divise, è scappato ma poi è tornato. Una volta fatti scendere tutti dalla torre, sono stati portati dagli agenti in comando per essere identificati. Anche in questo caso, per quanto riguarda i minori, sono state contattate le famiglie.

I giovani fermati il 1 maggio

Il primo maggio invece, in seguito ad una segnalazione al comando cittadino, la Polizia Locale era intervenuta per bloccare tre minori che si erano avventurati nel sito di proprietà privata e due di loro, utilizzando sempre la scaletta in ferro della ciminiera, erano riusciti ad arrampicarsi fino in cima.