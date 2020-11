Altri quattro decessi per Covid a Seveso. In una settimana +177 contagi

Purtroppo nell’ultima settimana, come confermato dall’Amministrazione comunale, i decessi per Covid a Seveso sono aumentati di quattro unità, portando il totale a 30 deceduti.

Altri quattro decessi per Covid a Seveso

Negli ultimi 7 giorni non ce l’hanno fatta 4 persone, tutte di età superiore ai 70 anni. Sempre nell’ultima settimana il numero dei contagiati è aumentato di 177 unità. Tra i 1.110 trovati positivi al tampone del Coronavirus 300 sono attualmente assistiti a domicilio e 530 sono guariti.

Scuola in presenza e a distanza

Come sempre l’Amministrazione comunale aggiorna i concittadini anche sull’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza. Nell’ultima settimana sono state riscontrate positività al virus Covid-19 di 4 alunni, 1 per ognuna delle seguenti scuole: primaria Enrico Toti, primaria Carlo Collodi, primaria paritaria Pier Giorgio Frassati e dell’infanzia Gianni Rodari. Di conseguenza sono state poste in isolamento domiciliare tutte le classi frequentate dai bimbi contagiati, più 1 alunna della “Rodari” classificata contatto stretto della bambina contagiata.

I controlli

Intanto la Polizia Locale prosegue i servizi di controllo sul rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Negli ultimi sette giorni di pattugliamento sono state controllate 37 persone, di cui 1 è stata sanzionata per violazione dell’ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 (punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3mila euro), e 15 tra attività ed esercizi, non rilevando infrazioni.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 30 novembre 2020.

