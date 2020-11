Un altro anziano deceduto per Covid a Seveso. In tre giorni 90 contagi in più

Nuovo aggiornamento da parte del sindaco sulla situazione contagi a Seveso. In città purtroppo un altro anziano deceduto per Covid. In tre giorni si registrano 90 positivi in più.

Un altro anziano deceduto per Covid a Seveso

La Prefettura di Monza e della Brianza ha aggiornato il Sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Purtroppo il bollettino riporta ora 963 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 26. Tra venerdì e domenica ha infatti lasciato la comunità sevesina un altro caro anziano. Nelle ultime 72 ore, inoltre, il numero dei contagiati è aumentato di 90 unità. Tra i 937 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 366 sono attualmente assistiti a domicilio e 335 sono

guariti.

Contagi a scuola

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre negli ultimi giorni sono state riscontrate positività al virus Covid-19 di 1 alunno della scuola secondaria di primo grado Don Aurelio Giussani, di 2 alunni della scuola primaria Carlo Collodi, di 2 alunni della scuola primaria Enrico Toti e, relativamente alle paritarie, di 1 alunno della scuola primaria Pier Giorgio Frassati e di 1 alunno di una sezione dell’Asilo per l’Infanzia di Seveso. Di conseguenza sono state poste in isolamento domiciliare tutte le classi frequentate dai bimbi contagiati, meno 2 dalle quali gli alunni positivi erano assenti da diversi giorni.

I controlli della Polizia locale

La Polizia Locale ha intensificato i servizi di controllo sul rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Nell’ultima settimana di pattugliamento sono state controllate 36 persone, di cui 2 sono state sanzionate per violazione dell’ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 (punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3mila euro), e 14 tra attività ed esercizi, non rilevando infrazioni.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 23 novembre 2020.