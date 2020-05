Altro investimento lungo via Dante, paura a Concorezzo. L’incidente, che ha coinvolto un uomo di 76 anni, è avvenuto questa mattina poco prima delle 7.

Strada a rischio

L’investimento è avvenuto lungo il tratto della Strada provinciale Monza-Trezzo che attraversa Concorezzo, in via Dante. Una strada a rischio, dove nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli incidenti, a volte anche mortali. Solo poche settimane fa un ciclista era stato investito da un’automobile, rischiando di perdere la vita. A essere investito, quest’oggi giovedì 7 maggio, è stato un pedone di 76 anni, travolto da un’automobile e soccorso in codice giallo dai sanitari di Vimercate. Dopo oltre 45 minuti di intervento sul posto il 76enne è stato trasferito, sempre in codice giallo, all’ospedale San Raffaele di Milano. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui indagano i Carabinieri di Concorezzo.

