Alunno positivo al Covid-19: negativi i tamponi dei compagni

Alunno positivo al Covid-19 a Cesano Maderno: negativi i tamponi dei compagni di sezione.

Sono risultati negativi al tampone per il Covid-19 i bambini della sezione della scuola dell’infanzia al Villaggio Snia di Cesano Maderno dove nei giorni scorsi è stato registrato il primo caso in città di alunno positivo.

Il primo caso nelle scuole della città

Martedì 15 settembre il Primo istituto comprensivo di Cesano Maderno è venuto a conoscenza della positività al Covid-19 di un alunno della scuola dell’infanzia Montessori. Il bambino era stato sottoposto a tampone il 3 settembre e, in attesa dell’esito, ha frequentato la materna del Villaggio Snia il 7, 8 e 9 settembre, giorno in cui la frequenza si è interrotta per l’accertata positività.

L’attivazione del protocollo

La scuola ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dalla normativa. Mercoledì tutti i bambini della sezione entrati in contatto con l’alunno positivo, diciassette in tutto, sono stati sottoposti a tampone all’ospedale San Gerardo di Monza, insieme alle maestre. Tutti sono risultati negativi, ma sono stati messi in isolamento. Le attività didattiche per la sezione coinvolta restano pertanto sospese, in attesa del risultato del secondo tampone a cui i piccoli si dovranno sottoporre lunedì.



