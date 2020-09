Bambino positivo al Covid, attivato il protocollo alla scuola dell’infanzia di Cesano Maderno.

Bambino positivo al Covid

Un alunno della scuola dell’infanzia Montessori del Villaggio Snia di Cesano Maderno è risultato positivo al coronavirus ed è stato avviato il protocollo anti Covid. Il sindaco Maurilio Longhin è stato avvisato dall’Ats e dalla scuola stessa, che ha subito attivato le procedure previste dalla normativa vigente.

L’annuncio della positività di un alunno della scuola dell’infanzia del quartiere Snia è confermato dall’assessore all’Istruzione, Pietro Nicolaci:

“Si è registrato alla scuola dell’infanzia Montessori il primo caso di alunno positivo. Su disposizione di Ats Monza e Brianza, sono state informate le famiglie interessate all’attivazione del protocollo anti Covid-19”.

Il bambino sottoposto al tampone il 3 settembre

Dalla telefonata intercorsa ieri, martedì 15 settembre, tra la dirigenza della scuola e i genitori dell’alunno positivo, si è appreso che il bambino era stato sottoposto a tampone il 3 settembre scorso e che, nonostante questo, nei giorni 7, 8 e 9 settembre ha continuato a frequentare la scuola. La famiglia è venuta a conoscenza della positività il 9 settembre e dal giorno successivo la frequenza è stata interrotta.

Lezioni sospese nella classe coinvolta

Oggi, 16 settembre 2020, tutti i bambini e i docenti della classe dell’alunno positivo vengono sottoposti a tampone all’ospedale San Gerardo di Monza. Le lezioni per la classe coinvolta sono sospese: i bambini, le insegnanti e le famiglie si trovano in quarantena in attesa dell’esito del tampone e delle indicazioni di Ats.

Altri casi a Carate e Lissone

La scuola dell’infanzia Montessori, frequentata da circa 200 bambini, fa parte del Primo istituto comprensivo. La notizia della positività dell’alunno arriva dopo altri due casi, uno a Carate Brianza, dove è stato riscontrato un contagio in una materna comunale, e uno a Lissone, dove in un istituto cittadino sono stati registrati due casi.

