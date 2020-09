Alunno positivo al tampone, chiusa una classe della primaria di Ornago

Alunno positivo al tampone, chiusa una classe della scuola primaria di Ornago. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale.

Non c’è pace per le scuole del vimercatese. Dopo il caos alla secondaria di Bellusco, primo caso di studente positivo al Covid-19 a Ornago. Più precisamente nella primaria. A renderlo noto è stata l’Amministrazione comunale attraverso un comunicazione diramata pochi minuti fa.

“A seguito di un caso accertato di tampone risultato positivo al Covid-19, una classe della Scuola primaria è stata posta in quarantena – si legge nella nota firmata dal sindaco Daniel Siccardi – Gli alunni saranno posti in isolamento per 14 giorni, prima di poter accedere nuovamente al Plesso scolastico. La scuola ha attuato tutti i protocolli previsti da ATS e dalle linee guida ministeriali. Le altre classi continueranno a svolgere l’ordinaria attività scolastica, in quanto non sono entrate in contatto, in ambito scolastico, con gli alunni della classe interessata”.