Ambasciatore ucciso, domani i funerali di Stato. Venerdì in Comune a Limbiate la camera ardente, sabato l’addio con una cerimonia al centro sportivo

Un picchetto d’onore ha accolto il rientro in Italia delle salme dell’ambasciatore Luca Attanasio, limbiatese di 43 anni, e del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci, 30 anni, uccisi lunedì mattina in un attentato il Congo mentre viaggiavano su un covoglio delle Nazioni Unite. Ieri sera, martedì, ad accogliere l’aereo dell’Aeronautica Militare atterrato all’aeroporto di Ciampino c’erano il premier Mario Draghi e i ministri della Difesa e degli Esteri, Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Con loro anche i familiari del diplomatico limbiatese

Le parole dei ministro Di Maio

“L’Italia piange due servitori dello Stato. Onore all’Ambasciatore Luca Attanasio e a Vittorio Iacovacci, militare dell’Arma dei Carabinieri. Il nostro Paese non vi dimenticherà mai” ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Veglia di preghiera a Limbiate

Oggi, mercoledì, le autopsie sui due corpi per cercare di far luce su dettagli utili alla ricostruzione del drammatico assalto nei pressi di Goma. Domani, giovedì, la celebrazione dei funerali di Stato nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. A Limbiate, sempre domani, è stata organizzata una veglia di preghiera in chiesa San Giorgio in memoria di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e della terza vittima dell’attentato, l’autista congolese Mustapha Milambo. Dalle 20,45 sarà possibile seguire la preghiera in diretta streaming sul canale You Tube dell’oratorio San Giorgio Limbiate

La camera ardente e l’addio al centro sportivo

Sarà allestita venerdì in Municipio dalle 10 alle 20 la camera ardente dell’ambasciatore Luca Attanasio. Per dare a tutti la possibilità di porgergli un ultimo saluto, sabato alle 9,30 verrà celebrata una funzione al centro sportivo di via Tolstoj. In queste ore il sindaco Antonio Romeo e il parroco don Valerio Brambilla si stanno recando a Roma per partecipare ai funerali di Stato del diplomatico Attanasio