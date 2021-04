Ambulante abusivo di fiori sanzionato dalla Polizia Locale. E’ successo alle porte dl cimitero maggiore di Cesano Maderno.

Fioraio ambulante abusivo

Intervenuti su segnalazione di diversi cittadini, gli agenti della comandante Francesca Telloli, dirigente dell’area comunale Città sicura, hanno sanzionato un venditore di fiori per commercio ambulante abusivo su area pubblica. Per l’uomo, originario del Bangladesh, sanzione amministrativa da 5.600 euro per assenza di autorizzazione.

La merce è stata sequestrata

La merce che il fioraio abusivo era intento a vendere alle porte del camposanto è stata sequestrata e distrutta. La sanzione amministrativa è come detto il risultato di un’azione di contrasto al commercio ambulante non autorizzato.

Maxi sanzione per il fioraio

Gli agenti, arrivati davanti al cimitero comunale, hanno riscontrato la presenza di un venditore ambulante di fiori. Dunque, hanno proceduto ad identificare il trasgressore, al quale è stata contestata la sanzione di 5.600 euro per vendita ambulante senza autorizzazione. Inoltre, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo.