Ambulanza e automedica in arrivo per lo scontro tra un’auto e una moto

Ambulanza e automedica sono in arrivo a Usmate Velate dove si è verificato un violento scontro tra una automobile e una moto. Al momento si segnalano due feriti

Aggiornamento delle 20.35

I feriti, come detto, sono due: un uomo di 54 anni e una donna di 38. L’intervento dei soccorritori è ancora in corso, sempre in codice rosso

Ambulanza e automedica in azione

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 20 a Usmate Velate dove, lungo via Roma, la strada principale del paese teatro solo pochi giorni fa di un incidente mortale, si è verificato lo scontro tra un’automobile e una moto. La chiamata al 112 ha portato a Usmate due ambulanza e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza. In base alle prime informazioni la situazione è seria tanto che l’intervento è in codice rosso: si segnalano due feriti, tra cui un uomo di 54 anni

Seguono aggiornamenti

