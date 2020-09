L’uomo investito e ucciso era un dirigente della nuova Usmate calcio

La vittima dell’incidente stradale di ieri sera era Ambrogio Sala, dirigente accompagnatore della nuova Usmate calcio.

Il lutto della nuova Usmate calcio

La tragedia si è consumata ieri sera, venerdì, lungo corso Italia, la strada principale del paese. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine Sala, 61 anni, stava andando a piedi da casa al campo sportivo di via Luini per assistere agli allenamenti della nuova Usmate calcio, di cui era dirigente accompagnatore, quando si è consumata la tragedia. E’ stato investito dall’auto guidata da un usmatese di 55 anni ed è morto poco dopo all’ospedale di Vimercate dove era stato trasportato d’urgenza per la gravità delle ferite riportate dall’impatto. L’investitore, risultato negativo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale. In segno di lutto la società ha sospeso tutti gli allenamenti

