Amici vimercatesi scalano lo Stelvio per beneficenza … con una Graziella FOTO

Amici vimercatesi scalano lo Stelvio per beneficenza … con una Graziella

Nel corso di una delle tante cene tra amici si erano fatti una promessa: se fossero riusciti ad arrivare allo Stelvio in Graziella avrebbero tutti fatto una donazione ad Avps Vimercate. E così è stato.

Loro sono Ermanno Redaelli, Carlo Panceri, Roberto Marchesi, Fabio Magni, Carlo Magni e Massimo Ravasi. Hanno tutti circa 60 anni, sono di Vimercate e li unisce dai tempi dell’infanzia una solida amicizia. Si trovano spesso per cenare assieme e proprio in uno di questi incontri hanno deciso di provare l’impresa: partire da Bormio con una Graziella e, in staffetta, arrivare fino al Passo dello Stelvio a quota 2758 metri. Un dislivello di circa mille metri per un totale di 22 chilometri in cui si sono alternati in sella alla storica due ruote italiana.

Ora la donazione ad Avps Vimercate

Dopo 4 ore di salita finalmente la meta, con grande soddisfazione di tutti. Adesso ovviamente manterranno la promessa: presto infatti ognuno di loro donerà il suo contributo all’associazione vimercatese Avps Vimercate che negli ultimi mesi è stata in prima linea con i suoi volontari nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

